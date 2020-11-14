Москва, , 03:05 — REGNUM Авиасообщение России с Эфиопией и Сейшельские Острова возобновлено решением властей РФ, сообщает пресс-служба российского правительства.

Так, три раза в неделю будут осуществляться рейсы из Москвы в эфиопскую столицу Аддис-Абеба, а на Сейшельские Острова — два раза в неделю, по маршруту Москва — Виктория.

Кроме того, было решено расширить квоты на авиаперелеты между Россией и Казахстаном, а также ОАЭ, Кубой и Мальдивами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что чартерные полеты из России в Египет могут быть возобновлены в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: В ближайшее время — МИД России о возобновлении авиасообщения с Египтом