Загреб, , 02:27 — REGNUM На пресс-конференции 13 ноября в парламенте Хорватии представители партии хорватских суверенистов назвали попытку введения евро в стране «слепым следованием политики, навязываемой в Брюсселе». Хорватские суверенисты пригрозили проведением референдума, чтобы граждане Хорватии выразили своё мнение по данному вопросу.

Они утверждают, что введение евро является пагубным политическим решением для хорватской экономики.

«Мы считаем, что введение евро является пагубным политическим решением, которое не окажет положительного влияния на хорватскую экономику. Из-за введения евро в стране вырастут цены, что приведет к ещё большей финансовой нагрузке на граждан, сильно пострадавших от корона-кризиса. Снизится уровень жизни, население начнёт иммигрировать», — отметил председатель партии хорватских суверенистов Хрвое Зеканович.

Напомним, 8 июля 2019 года Хорватия направила официальное письмо о намерении присоединиться к европейскому Механизму обменных курсов (ERM 2), что стало начальной стадией присоединения страны к зоне евро. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 11 ноября заявил, что введение евро в стране планируется с 1 января 2023 года.

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