Нью-Йорк, США, , 01:03 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 13 ноября показали уверенный рост, отражая оптимистический настрой участников рынка на скорую перспективу получения долгожданной вакцины против коронавируса.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones, который на старте торгов прибавил 0,43%, вырос уже на 399,18 пункта (1,37%), до уровня 29 479,81 пункта. S&P 500, стартовавший с роста 0,44%, прибавил в итоге 48,14 пункта (1,36%), до уровня 3585,15 пункта. Nasdaq, который начал день прибавкой 0,73%, к его завершению поднялся на 119,70 пункта (1,02%), до уровня 11 829,29 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы Уолл-стрит 13 ноября открылись в «зелёной зоне», на фоне позитивных отчётов Disney и Cisco. В то же время рост индексов ограничен продолжающейся эпидемией коронавируса и неопределённостью с выборами президента США.

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