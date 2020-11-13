Белград, , 22:31 — REGNUM Сербия и Республика Сербская 13 ноября подписали в Баня-Луке совместное заявление о реализации проекта строительства ГЭС «Верхняя Дрина», а также обсудили строительство аэропорта Тербинье. Председатель правительства Сербии Анна Брнабич на встрече с премьер-министром Республики Сербской Радованом Вишковичем 13 ноября заявила, что в 2021 году станут очевидны результаты сотрудничества двух стран. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Брнабич указала, что Сербия и Республика Сербская планируют реализовать два крупных стратегических проекта, один из которых — строительство гидроэлектростанции «Бук Биела», что является лишь первым этапом в процессе осуществления более крупного проекта — сооружение гидроэлектростанции Фоча и Паунци. В данные проекты будет инвестировано около 520 миллионов евро. По словам Брнабич, второй крупной инициативой является совместное возведение аэропорта Требинье в Республике Сербской.

Она отметила, что 2021 год станет годом наиболее интенсивного сотрудничества Сербии и Республики Сербской.

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