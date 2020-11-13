Курган, , 21:59 — REGNUM Курганская область получила от Министерства финансов России отсрочку по бюджетным кредитам, предоставленным в последние десять лет. Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном на сайте регионального парламента.

Огюст Шарпантье. Кредитор (фрагмент). 1842

В пояснительной записке к документу отмечается, что срок погашения по бюджетным кредитам региона переносится с 2023 года на 2025 год. Займ, взятый в 2010 году, будет гаситься равными долями.

Что касается пяти бюджетных кредитов, взятых регионом в 2015 и 2017 годах, то в 2020 году у Курганской области ставка 0% годовых, в 2021—2024 годах — 5% от суммы долга ежегодно, в 2025—2029 — ежегодно равными долями от остатка суммы задолженности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госдолг Курганской области на 1 октября 2020 года составлял 16,58 млрд рублей, из них бюджетные кредиты — более 5 млрд рублей, остальные — коммерческие.

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