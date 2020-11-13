Бишкек, , 21:50 — REGNUM В Киргизии вводится временный запрет на выдачу лицензий на разработку золотых, серебряных и медных месторождений, а также на проведение геологопоисковых и геологоразведочных работ. Соответствующее решение подписал и. о. президента республики Садыр Жапаров.

Отмечается, что это распоряжение не распространяется на продление срока действия уже выданных лицензий и на исключительные права недропользователей на трансформацию лицензии на право пользования недрами.

Напомним, что из-за нападений местных жителей в Киргизии уже более месяца вынуждены простаивать восемь горнодобывающих предприятий, разрабатывающих золоторудные месторождения «Джеруй», «Бозымчак», «Джамгыр», «Терексай», «Иштамберды», «Талдыбулак Левобережный», «Чаарат» и «Куру-Тегерек».

Новые киргизские власти пообещали протестующим остановить выдачу новых лицензий на разработку недр, но при этом настояли на том, что ранее получившие разрешение горнорудные компании продолжат работу.