Курган, , 21:08 — REGNUM Правительство Курганской области планирует досрочно погасить свыше половины коммерческих займов и взять кредиты на более выгодных условиях, с меньшей процентной ставкой. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Отмечается, что по ранее привлечённым кредитам ставка составляет 7,5−8% годовых. Власти Зауралья в скором времени объявят аукционы по предоставлению займов на полтора года на 6,5 млрд рублей с предельной планкой 5,25% годовых.

По оценкам финансового управления Курганской области, данная мера позволит сократить расходы областного бюджета на обслуживание долговых обязательств более чем на 85 млн рублей.

По данным регионального финуправления, госдолг Курганской области на 1 октября составлял 16,58 млрд рублей, из них коммерческие кредиты — 11,55 млрд рублей.