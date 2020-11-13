Киев, , 21:01 — REGNUM В национальном банке Украины отрицают возможность включения денежного станка для финансирования дефицита госбюджета.

Об этом в интервью «Голосу Америки» сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

Глава регулятора отметил, что финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено законом о национальном банке.

«Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто эту статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название», — заявил Шевченко.

Более того, добавил он, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, но и с использованием каких-либо государственных структур.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на этой неделе премьер Денис Шмыгаль заявил, что нынешний дефицит государственного бюджета Украины на уровне 7,5% является одним из самых низких в Европе и власти «четко понимают источники погашения». На следующий год правительство Украины планирует дефицит бюджета на уровне менее 6%.