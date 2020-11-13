Болонья, Италия, , 20:26 — REGNUM С 15 ноября на упаковках колбасных изделий в Италии должна будет находиться специальная этикетка с указанием места производства, сообщили в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti в пятницу, 13 ноября.

Таким образом власти и участники рынка хотят защитить отечественного производителя от конкуренции со стороны производителей контрафакта из сырья, привезенного из-за границы.

В Coldiretti также отметили, что с начала эпидемии коронавируса доля граждан страны, которые стараются покупать исключительно итальянскую продукцию, выросла до 82%.