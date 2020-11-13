Тамбов, , 19:02 — REGNUM В Тамбовской области микрозаём «Антикризисный», который разработан в рамках поддержки бизнеса на период пандемии, получили 155 представителей малого и среднего бизнеса. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

Здание администрации Тамбовской области Tambov.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: власти вводят новые ограничения — все новости»

По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина в рамках поддержки местного малого и среднего бизнеса во время пандемии Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства области разработал микрозаём «Антикризисный». Им воспользовались 155 предпринимателей, размер поддержки составил 123 млн рублей.

В Тамбовской области в период действия режима повышенной готовности микрозаймы предоставляются только по программе «Антикризисный». В этом году фонд предоставил микрозаймы предпринимателям на общую сумму более 200 млн рублей, а также заключил 52 договора поручительства по обязательствам субъектов малого и среднего бизнеса перед кредитными организациями на сумму 468 млн рублей. Это позволило представителям делового сообщества привлечь почти 1 млрд рублей кредитных средств.

По словам генерального директора Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области Александры Гордеевой, в период пандемии фонд не прекращал работу и активно взаимодействовал с бизнес-сообществом:

«Мы открыли горячую линию, увеличили объем консультирования».

Для дополнительной поддержки предпринимателей расширены возможности по использованию микрозаймов. До конца 2020 года фонд готов предоставить предпринимателям региона еще около 100 млн рублей, которые они могут направить на приобретение оборудования, пополнение оборотных средств, в том числе на расчеты по арендной плате, выплату заработной платы и уплату соответствующих налогов и сборов.

Александра Гордеева выразила «особую благодарность» главе администрации области Александру Никитину «за активную поддержку Фонда и увеличение объема финансовых средств фонда на 150 млн рублей».

Власти констатируют, что микрозаём «Антикризисный» пользуется высоким спросом, поскольку обладает выгодными параметрами и является доступным. Он выдается без залога на срок до двух лет, процентная ставка составляет 4,25% годовых. Решение о предоставлении микрозайма принимается за один день. Документы на его получение можно подать дистанционно по электронной почте. Личное присутствие предпринимателя потребуется только для подачи заявки и при подписании договора микрозайма.

Как сообщила Александра Городеева, в настоящее время фонд разрабатывает новый продукт — микрозаём для самозанятых.