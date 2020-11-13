Киев, , 19:01 — REGNUM Помощь Украине от МВФ и ЕС зависит от борьбы официального Киева с коррупцией, напомнил глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас.

Матти Маасикас и Владимир Зеленский President.gov.ua

Свое заявление дипломат сделал 13 ноября посредством сообщения в Twitter.

Посол указал, что экономическая стабильность Украины поддерживается за счет кредита МВФ в размере $5 млрд.

«Планируется получить еще 1,2 млрд евро помощи от ЕС, а также продолжить пользование безвизовым режимом с ЕС. Обе организации ставят свою помощь в зависимость от борьбы с коррупцией», — написал Маасикас.

ИА REGNUM напоминает, что Украина и МВФ летом согласовали новую программу на $5 млрд, $2 млрд из которой Киев получил сразу же первым траншем. Выделение части средств планировалось до конца года, однако сейчас отношения Украины и Фонда поставлены на паузу.

Ранее Конституционный суд Украины принял решение, отменяющее ряд положений антикоррупционного законодательства, что спровоцировало новый виток политического кризиса в стране.