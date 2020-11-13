Любляна, , 18:43 — REGNUM Правительство Словении приняло проект о шестом законе против последствий коронавируса, который касается проблем отраслей промышленности, наиболее пострадавших от второй волны эпидемии.

Среди новых и долгожданных мер — возмещение постоянных затрат.

Министр экономического развития и технологий Здравко Почивалшек сказал, что правительство спешило с подготовкой шестого пакета мер, поскольку вторая и чрезвычайно высокая волна эпидемии принесла компаниям проблемы, которые не были решены предыдущими законами, передает Biznisinfo.

Ключевые меры шестого пакета включают расширение субсидий для ожидающих и работающих неполный рабочий день, продление кредитного моратория, упрощение схемы гарантии ликвидности, поощрение компаний к инвестированию, отсрочку аренды офисных помещений и частичную замену фиксированных затрат.

Согласно законопроекту, компании смогут получить средства на покрытие постоянных затрат в период с 1 октября до конца года.

Право на эту меру будут иметь физические лица и компании, которые были зарегистрированы до 1 сентября этого года и имеют хотя бы одного сотрудника, а также индивидуальные предприниматели и партнеры по управлению.

Сумма, на которую будут иметь право компании, будет рассчитываться на основе определенного процента выручки от продаж в прошлом году.

На основе анализа консультативной группы экспертов фиксированные затраты

С помощью полученной помощи компания сможет оплачивать арендную плату, плату за использование строительной земли, страховку и энергию.

Правительство с помощью шестого пакета мер также позволит компаниям проводить виртуальные собрания акционеров и собрания надзорных органов.

Срок подачи заявления о моратории на погашение кредита в минэкономики для проблемных компаний будет продлен.