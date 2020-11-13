Подгорица, , 18:37 — REGNUM Введение новых ограничительных мер, в том числе комендантского часа по всей Черногории, — это последний шанс спасти экономику в этой новой реальности, заявила министр экономики страны Драгица Секулич.

Власти пока решили не устраивать в стране локдаун, как весной 2020 года, а только ограничили время работы предприятий торговли, баров и ресторанов.

«Каждый евро, который вкладывает экономика сегодня, завтра будет использован для покупки того, что нужно системе здравоохранения, и всего, что необходимо для выплаты заработной платы и пенсий в Черногории», — сказала Секулич.