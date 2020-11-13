Тюмень, , 18:28 — REGNUM В бюджете города Тюмени на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы заложены средства на продолжение строительства новых дорог в жилых районах Ямальский-2, Восточный-2, Ново-Патрушево, Плеханово, Березняковский. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и СМИ горадминистрации.

Дорожная техника Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На сегодня в Тюмени дорожная сеть составляет 1 112,6 км автомобильных дорог, протяженность сетей наружного освещения — 1 290 км. В областной столице создано 28 364 парковочных места, действует 21 мост, 14 подземных и надземных пешеходных переходов, сообщают в мэрии.

В 2021 году в Тюмени будет завершена реконструкция улицы Мельникайте от моста через реку Туру до улицы Дружбы. Запланирован ремонт дорог методом фрезерования.