Москва, , 17:56 — REGNUM В Торгово-промышленной палате РФ предложили ряд поправок к закону «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Об этом заявил председатель комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням Михаил Дягилев.

«На основании решения правительства РФ механизм регуляторной гильотины в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней распространяется на: федеральный государственный пробирный надзор; государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. В соответствии с Планом мероприятий по реализации механизма регуляторной гильотины была создана рабочая группа «Драгоценные металлы и камни», которая в результате 17 проведенных совещаний подготовила проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». В законопроекте актуализировались обязательные требования с учетом современного уровня развития и отменялись устаревшие обязательные требования, содержащиеся в действующей редакции закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и в других нормативных правовых актах. Актуализированные обязательные требования в законопроекте были направлены на борьбу с внешними рисками (угроза жизни и здоровью людей, предотвращение значительного материального, экологического ущерба) и исключали контроль за рисками внутрихозяйственной деятельности, коммерческими, управленческими и т. п. рисками. Многие вопросы, которые нашли отражение в законопроекте, ранее неоднократно обсуждались на отраслевых совещаниях, в том числе и на заседаниях Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням с представителями Минфина России. Законопроект был направлен на снижение избыточной административной нагрузки на отрасль и применение рискоориентированного подхода при осуществлении государственного контроля», — сказал Дягилев.

Однако, как отмечает специалист, по мнению Минфина России, законопроект содержит внутренние противоречия, не соответствует правилам юридической техники, и в случае принятия приведет к пробелам в отраслевом законодательстве, а также к ослаблению государственного контроля в указанной сфере: «Кроме того, так как сфера контроля за драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с международными стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) отнесена к высокой степени риска, то, по мнению Минфина, отмена отдельных требований в указанной сфере негативно скажется на общем рейтинге Российской Федерации, присвоенном комиссией ФАТФ. Также Минфин России отмечает, что наряду с регуляторной гильотиной с 2017 года реализуется комплекс мероприятий по совершенствованию порядка организации и осуществления государственного контроля (надзора) за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней в соответствии с поручением Президента РФ, то есть принимаются меры по ужесточению контроля. В том числе принят закон от 23.06.2020 № 188-ФЗ, предусматривающий создание государственной интегрированной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК)».

По словам Дягилева, в результате в августе 2020 года Минфин России обратился в правительство РФ с предложением исключить вышеуказанные виды контроля в области драгоценных металлов и драгоценных камней из механизма регуляторной гильотины: «Обращение Минфина России было также направлено в Рабочую группу «Драгоценные металлы и камни» для рассмотрения и голосования. Рабочая группа большинством голосов поддержала предложение Минфина России об исключении из механизма регуляторной гильотины федерального государственного пробирного надзора и государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы. Решение рабочей группы вызвало удивление и разочарование у большей части бизнес-сообщества. При этом сопредседатель рабочей группы «Драгоценные металлы и камни» от бизнеса, генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин в ходе голосования выразил особое мнение по указанному вопросу. Комитет ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням считает необходимым поддержать особое мнение сопредседателя Рабочей группы в части применения механизма регуляторной гильотины в отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней. Законопроект, подготовленный рабочей группой, дважды рассматривался Комитетом ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням в ходе публичного обсуждения в рамках оценки регулирующего воздействия нормативного правового акта».

Эксперт подчеркнул, что по каждому пункту проекта закона членами рабочей группы предлагались изменения с обоснованием, с учетом наличия или отсутствия рисков для охраняемых законом ценностей, проработкой нормативных правовых актов, которые в дальнейшем необходимо будет разработать для установления правил, порядков и критериев, в целях соблюдения обязательных требований: «И на данном этапе представители госорганов не представляли какой-либо информации о возможности возникновения в дальнейшем проблем с отраслевым законодательством или ослаблением государственного контроля. После проведения процедуры согласования законопроекта с федеральными органами исполнительной власти Минфин России изменил текст законопроекта на 50% и представил доработанный законопроект на обсуждение Рабочей группы с дополнительными изменениями. Последний вариант законопроекта, действительно, содержит в себе противоречия, правовую неопределенность и не соответствует принципам «регуляторной гильотины», так как наполнен старыми обязательными требованиями, перенесенными из отменяемых НПА в полном объёме, без каких-либо изъятий, изменений и актуализации. По большей части такие требования являются вмешательством во внутрихозяйственную деятельность предприятий и создают излишние издержки на их администрирование. Из 74 пунктов последней версии законопроекта Рабочей группе удалось согласовать с Минфином лишь 37».

По его словам, что касается российского законодательства по противодействию отмыванию незаконно полученных доходов, то в части оборота ювелирных изделий оно наиболее строгое на пространстве ЕАЭС и существенно более жесткое, чем предусмотрено международными требованиями ФАТФ: «В части добычи, аффинажа, переработки лома отходов в 2019 году в разы усилена административная ответственность за правонарушения в указанной сфере, приняты изменения в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в части установления критериев для включения в Перечень организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, а также лицензирования деятельности по обработке (переработке) лома и отходов, по скупке ювелирных изделий и лома таких изделий. То есть, кроме федерального пробирного надзора, установлен еще и лицензионный контроль. Таким образом, уровень контроля в областях с высокой степенью риска не просто достаточен, но и избыточен».