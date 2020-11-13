Подгорица, , 17:51 — REGNUM Комитет по торговле Союза работодателей Черногории предупреждает, что закрытие магазинов, торгующих одеждой, обувью и другими промтоварами из-за коронавиркса может стать смертельным ударом для бизнесменов и сотрудников, занимающихся этой деятельностью.

По их словам, с начала экономического кризиса, вызванного новым коронавирусом, компании, занимающиеся торговлей одеждой и обувью, сталкиваются с большим количеством проблем, которые имеют необратимые последствия для их бизнеса.

«Полная двухмесячная остановка работы, снизившая годовой оборот на 17%, затрудненный импорт и транспортировка, ярко выраженный сезонный характер товаров, снижение спроса и продаж товаров, приводящее к созданию запасов, «захватывающих» деньги, отсутствие летнего туристического сезона — это просто некоторые проблемы предпринимателей, связанные с этой деятельностью, которые Комитет по торговле одеждой и обувью Союза работодателей Черногории выделяет как особо тревожные», — отмечают в комитете.