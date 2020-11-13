Москва, , 17:45 — REGNUM Власти России неоднократно использовали термин «бесшовный» переход с ЕНВД на альтернативные налоговые режимы, но при этом до сих пор не вполне ясно, что понимается под «бесшовным». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил директор по развитию Юридической фирмы «ЛЕВЪ», член политсовета отделения «Партии Роста» в Свердловской области Арсений Артюх. Так он прокомментировал слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который заверил, что в России сделано практически все для бесшовного переход с ЕНВД на другие системы налогообложения.

«Власти неоднократно использовали термин «бесшовный» переход с ЕНВД на альтернативные налоговые режимы. Что понимается под «бесшовным», не вполне ясно, — сказал Артюх. — Очевидно, что новый налог для бизнеса, который он будет платить вместо привычного ЕНВД, — это новые правила. Под них нужно подстраивать работу. Переход с ЕНВД на УСН, к примеру, приводит к увеличению налоговой нагрузки. Налог на профессиональный доход — это для самозанятых, то есть для тех, кто представляет собой начальную микро-бизнес-единицу. Единый сельскохозяйственный налог — специализированный инструмент и не для всех. Патентная система налогообложения — привлекательный инструмент, но он только для ИП, организации им воспользоваться не могут. Остается УСН».

При этом Артюх отметил, что для государства режим ЕНВД невыгоден, поскольку бюджет лишается дополнительных поступлений.

«Организационных сложностей [при переходе с ЕНВД] возникнуть не должно. Сегодня перейти с режима на режим достаточно просто, написав соответствующее заявление. Главное — это понимать, что переход на иной режим бизнес должен инициировать сам, в противном случае с 1 января 2021 года его автоматически переведут на общую систему налогообложения», — сказал Артюх.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России сейчас сложилась не самая подходящая ситуация, чтобы отменять единый налог на вмененный доход.

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