Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Internet Systems Consortium (ISC) — крупнейшая в мире некоммерческая ассоциация сертифицированных профессионалов в области кибербезопасности, опубликовала результаты своего исследования Cybersecurity Workforce Study рынка рабочей силы специалистов по кибербезопасности за 2020 год. В ходе исследования было опрошено 3790 респондентов из 14 географических регионов, каждый из которых посвящает не менее 25% своего времени задачам кибербезопасности. Опрос проводился с середины апреля по июнь 2020 года с целью получения точной оценки размера нынешнего штата сотрудников, занимающихся кибербезопасностью, а также для определения проблем и возможностей, с которыми они сталкиваются.

Впервые исследование указывает на сокращение дефицита кадровых ресурсов в сфере кибербезопасности по сравнению с прошлым, 2019 годом, отчасти из-за увеличения количества обученных специалистов в этой области и из-за неопределенности спроса на них из-за негативного экономического воздействия COVID-19. Результаты опроса также дали сотрудникам (ISC) информацию о скорости и качестве реагирования на пандемию COVID-19 со стороны бизнеса и о мерах, необходимых для быстрого и безопасного перевода сотрудников на удаленный формат работы.

Исследование показывает, что профессия специалиста по кибербезопасности стала популярной, количество занятых в этой сфере выросло до 3,5 млн человек, что на 700 000 человек, или на 25% больше, чем в прошлом году. Исследование также указывает на сокращение дефицита рабочей силы в этой сфере, которая за год снизилась с 4,07 до 3,12 млн человек. Прогнозы показывают, что занятость в этой области должна вырасти примерно на 41% в США и на 89% во всем мире, чтобы возместить существующую нехватку специалистов.

Помимо прочего, исследование сосредоточилось на вопросе, как специалисты в области кибербезопасности отреагировали на вызовы пандемии COVID-19. Данные показывают, что 30% профессионалов в области кибербезопасности столкнулись с тем, что им пришлось в самые кротчайшие сроки, иногда за один день и даже меньше, перевести персонал своей организации на удаленную работу и защитить свою ИТ-инфраструктуру. 92% респондентов указали, что их организация была «в некоторой степени» или «очень» готова к такому реагированию, и только 18% отметили рост киберинцидентов в связи с переходом на удалённую работу.

В целом в полученных данных мы наблюдаем некоторые очень позитивные тенденции в отношении специалистов по кибербезопасности , — Клар Россо, генеральный директор (ISC). — Их реакция на последствия пандемии COVID-19 и их способность безопасно перенести целые организационные системы на удаленную работу почти в мгновение ока — это беспрецедентный успех и лучший пример отличной работы во многих отношениях. Профессионалы в области кибербезопасности приняли вызов и укрепили свою ценность для своих организаций ». , — сказал , генеральный директор (ISC). —».

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