Москва, , 17:28 — REGNUM Минфин России уже выразил свое мнение о налогообложении криптовалютных операций для физических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала новость о том, что Минфин подготовил поправки в законодательство РФ, которые предполагают уголовную ответственность за незадекларированную криптовалюту.

«Минфин выразил свое мнение о налогообложении криптовалютных операций для физических лиц (в Письме от 17 мая 2018 № 03−04−07/33 234), отметив, что особый порядок налогообложения доходов физлиц при совершении операций с криптовалютами не установлен, физические лица должны самостоятельно исчислить налог и подать декларацию в инспекцию», — отметила Левашенко.

По ее словам, налоговая база по операциям купли-продажи криптовалют определяется в рублях как превышение общей суммы доходов от продажи криптовалюты над общей суммой документально подтвержденных расходов на ее приобретение.

«До законодательного урегулирования вопросов, связанных с обращением и налогообложением криптовалют, при определении налоговой базы необходимо исходить из ст. 220 НК РФ, — добавила экономист. — Таким образом, обязанность уплаты налогов все равно существует, в том числе существует обязанность информирования налоговой о доходах от криптоактивов путем подачи налоговой декларации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Равиль Ахмадеев заявил, что для того, чтобы наказывать граждан России за непредоставление ими информации об использовании криптовалюты, сначала следует определить ее правовой статус.

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