Москва, , 17:19 — REGNUM На конкурс «Сильные идеи для нового времени» поступило 15 тысяч предложений из 84 субъектов Российской Федерации, заявила 13 ноября глава АСИ Светлана Чупшева на пленарном заседании профильного форума.

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По её данным, в этот конкурс было вовлечено 230 тысяч человек, обсуждавших, поддерживающих «проекты, инициативы со всех уголков нашей страны».

Чупшева добавила, что возрастных ограничений не накладывалось. Так что самым младшим оказался 11-летний юноша, а самым взрослым — мужчина 84 лет.

Чупшева «Самое главное, чтобы потом все эти идеи и проекты были услышаны».

Она отметила, что из всех поступивших предложений было сформировано семь стратегических инициатив, которые АСИ предложит в рамках Наблюдательного совета «как новую стратегию Агентства стратегических инициатив».

Как ранее сообщало, российский президент Владимир Путин сегодня, 13 ноября, принял участие в форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» в формате видеоконференции.

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