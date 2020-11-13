Рязань, , 17:23 — REGNUM Оказать помощь пострадавшим предпринимателям, которые арендуют помещения в загоревшемся накануне торгово-развлекательном центре «М5 Молл», поручил 13 ноября на заседании оперативного штаба губернатор Николай Любимов. Прорабатывается несколько вариантов.

Специально для пострадавших предпринимателей откроют горячую линию на базе Экономического информационного центра. Глава региона поручил сформировать реестр свободных площадей в других торговых центрах Рязани. Потерпевшим необходимо предоставить эту информацию, а с владельцами ТРЦ проведут переговоры о применении льготной ставки аренды для этих субъектов, с руководителями банков обсудят вопрос возможности реструктуризации их кредитов. Минфин региона подготовит предложения о спецпрограмме предоставления максимально льготных займов Рязанского регионального фонда поддержки малого предпринимательства на возобновление деятельности пострадавшему бизнесу, а также о выделении дополнительных средств областного бюджета на докапитализацию Фонда.

Пожару, охватившему площадь 500 кв. м, был присвоен третий ранг сложности. Погибших и пострадавших нет, торговый центр (кроме нескольких точек) закрыт для посетителей.

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