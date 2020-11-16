Москва, , 05:32 — REGNUM Для преодоления нынешнего провала в российской экономике эксперты ВШЭ предлагают крепко потрясти состояния богатых россиян. Почему при предложенном этими экспертами подходе толку от «кровопускания кошелькам» не будет, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Флаг России

Совсем не обязательно любить или ненавидеть богатых просто так или из каких-то идеологических соображений, чтобы согласиться с тем, что не всегда отъем у них денег может оказаться полезен государству и обществу. За примерами далеко ходить не надо, достаточно предположить, что полученные путем того же прогрессивного налогооблажения средства пойдут не на поправку ситуации, а на очередные показушные мероприятия. Как же отличить здесь пользу от вреда?

Пожалуй, стоит задуматься о причинах, по которым финансы оказались в запущенном состоянии и предложить продуманный план выхода в более светлую перспективу. Все это экспертам ВШЭ должно быть известно. Так почему же они предлагают неверное решение? Читайте статью Галины Смирновой «ЦБ РФ идет на помощь детям и богатым в ответ на инициативу ВШЭ?».