Москва, , 16:57 — REGNUM У властей РФ есть серьезные основания вводить уголовную ответственность для тех, кто будет отказываться декларировать криптовалюту. Об этом корреспонденту ИА REGNUM13 ноября заявил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Денисов.

«Последние законотворческие инициативы Министерства финансов РФ продиктованы тем, что криптовалюты все чаще используют в противоправных целях — в частности для легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, — пояснил Денисов. — Ряд особенностей криптовалют, такие как большая волатильность курса, временные затраты на проведение платежа, возможность взлома криптокошельков, затрудняет их использование в ежедневной деятельности».

При этом экономист отметил, что анонимность криптовалют дает контрагентам возможность «ухода в тень», что осложняет борьбу с легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путём.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал контроль за обращением криптовалют вопросом национальной безопасности.

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