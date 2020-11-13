Москва, , 16:56 — REGNUM Малый бизнес в России понес фатальные убытки и пострадал как никто другой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что генпрокурор РФ призвал продлить в стране мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

«Всё, что сейчас будут делать в пользу малого бизнеса, это здорово, — сказал Сафонов. — Малый бизнес пострадал как никто другой. Он понес фатальные убытки в связи с ограничениями его деятельности. В некоторых случаях проверить, соблюдается ли законодательство в процессе выполнения малым бизнесом его деятельности, просто невозможно в силу того, что никакая деятельность не производится. Проверка в такой ситуации просто не имеет смысла. Поэтому то, что предлагается генеральным прокурором в части ограничения административного давления на малый бизнес, это замечательно».

Кроме того, как подчеркнул экономист, мораторий позволит снизить коррупционное давление на малый бизнес.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, продление моратория объясняется необходимостью «поддержки малого предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции».

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