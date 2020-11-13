Москва, , 16:54 — REGNUM Мораторий на плановые проверки субъектов малого предпринимательства позволит снять с них организационную нагрузку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«Это разумно, потому что позволит снять организационную нагрузку с небольших предприятий, — сказал Данильцев. — А в современных условиях им и так приходится тяжело. Проверки — это и расходы, и отвлечение работников. А сейчас половина работников трудится в дистанционном режиме. Я думаю, что мораторий — это помощь, но принципиально ситуацию он не выправит. Хотя предприниматели эту новость воспримут позитивно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор РФ призвал продлить мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

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