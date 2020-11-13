Москва, , 16:52 — REGNUM Инициатива генерального прокурора РФ о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса экономически обоснована. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявила руководитель Департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова.

«Я хорошо отношусь к этой инициативе. Она экономически обоснована, — сказала Солянникова. — По одной простой причине — сейчас идет активный перевод на дистанционную форму работы сотрудников. Сокращается пешеходная и потребительская активность граждан, и в офисах все меньше людей. Бизнес сворачивает свою деятельность. Поэтому сейчас нет смысла и экономически, и с точки зрения затрат труда и времени проводить такие проверки. Отказ от плановых проверок обоснован и правилен».

При этом Солянникова обратила внимание на то, что, помимо экономических причин продления моратория на проверки, есть еще и медицинские.

«Никто не хочет заразиться. Сотрудники, которые проводят проверки, живые люди. И они не хотят нести риски. А чем больше контактов, тем выше вероятность заражения», — призвала не забывать экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

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