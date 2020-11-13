Москва, , 16:44 — REGNUM Если в России отменить все виды проверок малого бизнеса, то это может привести к появлению многочисленных «серых» схем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ могут продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

«Так поступает весь мир. Все страны минимизировали проверки. Конечно, если объявить полный мораторий, то у нас начудят так, что дальше некуда. Просто отпускать предпринимателя опасно, — сказал Остапкович. — Есть некоторые сюжеты, которые пусть иногда, но все-таки надо отслеживать. Но не с налету, а предупреждать. Это абсолютно нормальная инициатива. Главное, чтобы она выполнялась на местах и чтобы в течение нескольких дней это довели до самого низа».

При этом экономист предупредил, что, отменяя проверки, надо принимать во внимание возможные риски.

«У нас принято считать, что проверки — это излишнее администрирование и давление на бизнес, — сказал Остапкович. — Но некоторые проверки просто необходимы. У нас далеко не все предприниматели добросовестны. И проверки — это нормальная, общепринятая ситуация. Главное — не учащать их. Я не хочу обвинять предпринимателей, им сложно, но все бывает. А если все отменить, то не исключены серые схемы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор РФ призвал продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

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