Москва, , 16:40 — REGNUM Российский малый бизнес еле-еле держится на плаву, и регулярные плановые проверки только мешают ему уцелеть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Так он прокомментировал инициативу генерального прокурора РФ Игоря Краснова продлить мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса.

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«Я приветствую эту инициативу и обеими руками за. Слава богу, что сейчас есть понимание, что бизнес дергать не надо, — сказал Гамза. — Он и так еле-еле держится. Поэтому данная инициатива заслуживает самой благоприятной реакции, тем более что ее автором оказался генеральный прокурор. Если бизнес сейчас будут постоянно дергать проверками, это чревато тем, что бизнес все время будет бояться и ему будут просто мешать. А ему и так тяжело. Он старается найти хоть какие-то варианты, чтобы удержаться на плаву».

А проверки, как пояснил Гамза, фактически означают блокирование деятельности бизнеса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идею о моратории на проверки поддержал экономист Михаил Хазин.

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