Подгорица, , 16:34 — REGNUM Черногория должна принять меры по информированию общественности, чтобы все граждане были адекватно информированы о проблемах со здоровьем, связанных с работой сети 5G, и о значительных мерах защиты, принимаемых государством и операторами мобильной связи, — говорится в тексте меморандума о сети 5G, недавно подписанном правительствами всех стран Западных Балкан, пишет издание Dnevne novinе.

Подписанты считают, что сверхбыстрая сеть 5G, которая значительно увеличит скорость Интернета, принесет большую экономическую выгоду странам, реализующим проект.

Подписавшие страны также обязались принимать соразмерные, надлежащие и основанные на оценке риска меры безопасности для сетей и услуг 5G с учетом оценки рисков Европейского Союза.