Москва, , 16:29 — REGNUM Если в настоящее время в России малый бизнес не избавить от проверок, то половина выживших предприятий умрет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал инициативу генерального прокурора РФ Игоря Краснова, который предложил продлить в РФ мораторий на плановые проверки малого бизнеса.

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«Когда налоговая служба приходит, она не может не найти каких-то ошибок и отклонений. Даже если их нет, она все равно их найдет, — пояснил Хазин. — Поэтому в нынешних условиях, если напускать на малый и средний бизнес налоговую, то половина от оставшихся в живых предприятий умрет. Поэтому если пандемия будет длиться до февраля, мораторий надо продлевать как минимум до мая 2021 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства.

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