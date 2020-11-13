Нальчик, , 16:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии прошла очередная акция по выпуску в реки мальков редких рыб. В реку Терек и ее притоки выпустили около 110 тыс. особей краснокнижной форели. Провели акцию сотрудники Кабардино-Балкарского филиала «РусГидро», сообщили 13 ноября в пресс-службе главы и правительства региона.

Компания выполняет программу компенсационных мероприятий, выпуская в реки Терек, Черек и Малка мальков рыб. Всего в нынешнем году было выпущено более 942 тыс. штук молоди форели или каспийского лосося, занесенного в Красную книгу.

В целом за шесть лет филиал «РусГидро» выпустил в реку Терек и ее притоки на территории Кабардино-Балкарии более 2,5 млн мальков ценных рыб.