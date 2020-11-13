Санкт-Петербург, , 16:25 — REGNUM Разовый билет на проезд в петербургском метрополитене с 2021 года может подорожать с 55 до 60 рублей. Соответствующий проект постановления уже оформили в комитете по тарифам.

Метро в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу. Заметим, в проекте ничего не сказано о наземном транспорте, но планируется поднять цены и здесь, вероятно, также на пять рублей — до 55 рублей за одну поездку.

Речь идет о разовом проезде на метро, о том, насколько подорожает проезд по льготным билетам, электронному кошельку «Подорожник», «Единой карте петербуржца» или при оплате банковской картой «Мир», ничего не сообщается.

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Если власти утвердят эти изменения, это будет означать, что за десять лет — с 2011 года — проезд на метро в Петербурге подорожал почти в 2,5 раза, или на 148% — с 25 до 60 рублей. При этом инфляция за этот же период составила только 82%.

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