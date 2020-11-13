Москва, , 16:07 — REGNUM Комплексный механизм реализации общественно-значимых идей российских граждан предложит президент России Владимир Путин 13 ноября на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Владимир Путин «Прошу правительство, ВЭБ РФ, Агентство стратегических инициатив разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан страны».

Глава государства отметил, что нужно «превратить интересные, содержательные замыслы и предложения в жизнеспособные проекты с командой и планом действий». Он призвал «устранить административные, законодательные барьеры, определить понятные источники финансирования».

Напомним, в режиме видеоконференции Путин 13 ноября принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ.

На заседании обсуждаются вопросы развития экономической, технологической и социальной сфер страны. Гендиректор АСИ Светлана Чупшева выступает модератором дискуссии.

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