Москва, , 15:58 — REGNUM Цены на нефть 13 ноября с утра показывали неоднозначную динамику, но к середине дня предпочли отправиться вниз, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Ближе к вечеру цена смеси Brent понизилась на 0,6%, до $43,16 за баррель, а цена WTI снизилась на 0,8% до $40,84 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю резко выросли на 4,28 млн баррелей вместо ожидаемого аналитиками небольшого падения на 913 тыс. баррелей, что разочаровало рынок.

Опасения избытка предложения нефти на рынке сохраняются. Если цена Brent не упадёт ниже $42, она может далее остаться в коридоре $42−45 за баррель.

На сегодня по цене Brent ожидается коридор в $43−44 за баррель», — полагает эксперт.

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