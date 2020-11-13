Москва, , 15:50 — REGNUM На торгах в Европе 13 ноября российская валюта находится в минусе ко всем основным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

«На фоне снижения нефтяных котировок активность покупателей иностранных валюты выше, чем продавцов. При стоимости нефти $43,17 (-0,32%) пара доллар/рубль повышалась до 77,69 руб.

Помимо снижения цен на нефть, негативное влияние на внутренний валютный рынок оказывают другие факторы: вторая волна пандемии коронавируса, растущая неопределенность с выборами в США.

Прошло десять дней, а подсчёт голосов еще не завершился из-за грубых нарушений.

Пара доллар/рубль сохранит положительную динамику до конца дня. Уровень 78,10 руб. за доллар США выступает уровнем сопротивления. Если не устоит, ослабление рубля усилится до 78,80 руб. за доллар США», — считает эксперт.

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