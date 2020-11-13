Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM Главный финансовый документ Ростовской области предусматривает предоставление льгот бизнесу в 2021 году. Об этом в ходе состоявшихся публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сообщила заместитель донского губернатора — министр финансов региона Лилия Федотова.

По словам министра, планируется медленное, но восстановление, региональной экономики. Бюджетная политика в ближайшие годы будет направлена на реализацию задач, поставленных президентом РФ и донским губернатором. Это сохранение населения, здоровья, возможности реализации талантов, успешное предпринимательство и другие направления.

Так, инвесторам и малому бизнесу в 2021 году будут предоставлены льготы. Объём поддержки составит 6 млрд рублей, отметила Федотова. Вместе с тем на государственную поддержку экономики Ростовской области планируется направить 10,4 млрд рублей. Это и поддержка агропромышленного комплекса, и поддержка бизнеса. Сумма инвестиционных расходов в 2021 году превысит 39 млрд рублей, сфера здравоохранения получит 15,5 млрд рублей.

По словам Федотовой, доходы регионального бюджета в 2021 году превысят 187,7 млрд рублей, расходы — 191 млрд рублей. Дефицит составит 3,4 млрд рублей. Ко второму чтению проекта бюджета доходы будут увеличены с учётом поступлений, в том числе из федерального бюджета.