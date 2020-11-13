Москва, , 15:22 — REGNUM В России сейчас сложилась не самая подходящая ситуация, чтобы отменять единый налог на вмененный доход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил предприниматель в сфере общественного питания, член «Партии Роста» Виктор Калинин (Мурманск). Так он прокомментировал слова главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова о безболезненном переходе российских бизнесменов на другие налоговые режимы вместо ЕНВД.

«Будем переходить на патент, другие варианты налогообложения либо нам не подходят, либо мы не проходим по критериям, — посетовал Калинин. — Конечно, это потребует дополнительных расходов — нужно будет вести книгу доходов, например. Хотя все доходы по данному направлению отражаются в онлайн-кассе, но таковы правила. Стоимость патента примерно в 5,5 раз выше наших платежей при использовании ЕНВД, соответственно и прибыль будет меньше. Из плюсов — не нужна никакая отчетность. Однозначно, что сейчас не лучшее время для таких реформ».

Как подчеркнул Калинин, у российских предпринимателей сейчас и так хватает проблем.

«Могут вырасти цены на базовые ингредиенты — муку, растительное масло, сахар, яйцо, а покупательская способность снижается, кроме того, велики риски оказаться закрытыми из-за пандемии коронавируса. Но вместо помощи нам предлагают только больше платить налогов», — констатировал предприниматель.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин объяснил, надо ли сейчас отменять ЕНВД.

Читайте ранее в этом сюжете: Главе Минэкономразвития РФ объяснили, к чему приведет отмена ЕНВД