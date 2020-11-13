Москва, , 15:21 — REGNUM Если в России в условиях пандемии и сокращения доходов заставлять бизнесменов отказываться от ЕНВД и переходить на другие налоговые режимы, то это значит усугублять их и без того тяжелое положение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Липецкой области Вадим Ковригин. Так он прокомментировал слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который сказал, что российские предприниматели смогут без проблем переходить с ЕНВД на другие системы налогообложения.

«ЕНВД — налог, который вызывает массу споров, был введен как компромиссная мера в то время, когда государство не могло в полной мере контролировать налогооблагаемую базу и исполнение налогоплательщиками своих функций по учету доходов, расходов, имущества и так далее, — пояснил Ковригин. — Очевидно, что власти решили, что пора этот «шаг назад» отменить. Но многие с этим не согласны и считают ЕНВД льготным налоговым режимом, прежде всего из-за возможности не нести административные издержки: не надо учитывать доходы, расходы, доказывать их обоснованность. Заплатил налог на доход, который вменяет государство предпринимателю, и живи спокойно. Да, порядок расчета ЕНВД по конкретным видам бизнеса сейчас может вызывать споры».

Как подчеркнул Ковригин, какую бы форму налогообложения ни выбрал предприниматель, его расходы вырастут.

«При переходе на самый популярный у малого бизнеса режим УСН (упрощенная система налогообложения), например, как минимум придется оплачивать услуги бухгалтера, без этого просто не обойтись, — констатировал экономист. — Уверен, что властям надо было бы отсрочить этот переход, по крайней мере до окончания пандемии коронавируса и восстановления доходов бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действие ЕНВД в России отменяется с 1 января 2021 года.

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