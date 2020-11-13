Москва, , 15:19 — REGNUM Идею экспертов из Deutsche Bank, предложивших обложить людей, работающих из дома, дополнительным 5-процентным налогом, дабы поддержать тех, у кого такой возможности нет, вряд ли можно назвать справедливой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева.

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»Здесь всё зависит от уровня доходов, который у наших граждан сильно различается. Нужно проводить аналитику по всем субъектам РФ, не ориентируясь на Москву, и просчитывать экономическую составляющую. Важно, чтобы налог не разорил людей. Доходы у всех разные, и тем более зарплаты у многих снизились после перевода на удалёнку, — отметила Голубева. — Что касается справедливости, то у нас по закону хозяйствующий субъект должен обеспечивать своих работников рабочим местом и всем необходимым инструментарием. Это проблема работодателя, а не работника».

В противном случае, как пояснила Голубева, получается так, что конкретный работник будет отдавать свои деньги в пользу чужих работодателей.

«Вряд ли это можно назвать справедливым», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, эксперты Deutsche Bank предложили ввести налог для сотрудников, работающих на «удаленке». Аргументируется это тем, что люди, у которых есть возможность трудиться на дому, обязаны поддержать тех, у кого отсутствует такая возможность.