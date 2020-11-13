Улан-Батор, , 15:19 — REGNUM В связи с выведенными по всей стране карантином, парламент Монголии впервые провел заседание в онлайн формате.

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На заседании обсудили бюджет на 2021 год. Общие сбалансированные доходы в 2021 году должны составить 11,7 трлн тугриков (27,9% ВВП), а общие расходы — 13.9 трлн тугриков или (33% ВВП), дефицит бюджета предполагается в размере 2,1 трлн тугриков или 5,1% ВВП.

В бюджете будущего года учтены риски пандемии, 870 млрд тугриков выделен на детские пособия.

В связи с введением карантина по всей стране, на заседании парламента было предложено продлить кредитные каникулы, срок которых истекает 31 декабря 2020 года.

«Обсудим этот вопрос с Центральным банком Монголии и Комитетом по финансовму регулированию» , — пообещал министр финансов Чимэдийн Хурэлбаатар.

Отметим, что в Монголии в связи с пандемией, власти утвердили закон об ипотечных каникул на полгода — с июня по декабрь. По данным ипотечной корпорации Монголии, более 50% заемщиков воспользовался этой возможностью.