Нижний Новгород, , 15:10 — REGNUM За 10 месяцев 2020 года власти Нижегородской области уже заключили почти 18 тысяч социальных контрактов в рамках госпроекта по борьбе с бедностью, а до конца года планируется заключить еще около 5 тысяч соцконтрактов.

По словам заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, социальные контракты заключаются с малоимущими гражданами при условии, что они сами прилагают усилия по преодолению бедности.

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Чиновник отметил, что меры по социальной поддержке предусматривают возможность трудоустройства, переобучения и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

«Все контракты заключаются на основе совместных обязательств государства и конкретного гражданина. Это новый подход, когда человек из получателя превращается в партнера государства по преодолению своей трудной жизненной ситуации», — подчеркнул замглавы региона.