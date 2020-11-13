Нижний Новгород, 13 ноября 2020, 15:10 — REGNUM За 10 месяцев 2020 года власти Нижегородской области уже заключили почти 18 тысяч социальных контрактов в рамках госпроекта по борьбе с бедностью, а до конца года планируется заключить еще около 5 тысяч соцконтрактов.
По словам заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, социальные контракты заключаются с малоимущими гражданами при условии, что они сами прилагают усилия по преодолению бедности.
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Чиновник отметил, что меры по социальной поддержке предусматривают возможность трудоустройства, переобучения и регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.
«Все контракты заключаются на основе совместных обязательств государства и конкретного гражданина. Это новый подход, когда человек из получателя превращается в партнера государства по преодолению своей трудной жизненной ситуации», — подчеркнул замглавы региона.
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