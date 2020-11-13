Уфа, , 15:16 — REGNUM Продукция Башкирской содовой компании, заявленная на всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России», награждена почётным дипломом «Золотая сотня». Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба БСК.

По сообщению пресс-службы компании, в текущем году предприятие представило на конкурсы шесть товаров. В результате лауреатами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» стали натр едкий технический чешуированный, поливинилхлорид суспензионный марки ПВХ-С-5868ПЖ, гидрокарбонат натрия пищевая добавка Е500(ii). А его дипломантами стали кислота соляная, кислота соляная синтетическая техническая, пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей марки И40−13А.

Отмечается, что диплом «Золотая сотня» был присвоен гидрокарбонату натрия пищевой добавке Е500(ii).

Дипломы победителям конкурса «100 лучших товаров России» были вручены на республиканской конференции, посвящённой Всемирному дню качества.

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