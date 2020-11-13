Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM В Петербурге следует сдвинуть не только вечерние, но и утренние рамки продажи алкоголя с 11:00 до 09:00 или даже до 08:00. Такие предложения прозвучали 13 ноября на заседании комитета по законодательству в городском Заксобрании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Распитие спиртных напитков в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Комитет одобрил инициативу по расширению вечерних границ до максимально допустимых — с 22:00 до 23:00. Однако утренние границы тоже стоило бы подвинуть, сочли участники заседания. Напомним, депутаты сузили окно легальной продажи спиртного в магазинах еще в 2013 году.

«Для меня, честно говоря, было сюрпризом, что это решение созрело. Потому что мы несколько лет назад уже обсуждали эту тему», — заявил генеральный директор ГК «Реал» (розничная торговля) Александр Мышинский.

Он сказал, что доля алкоголя за последние несколько лет в составе продукции его сети заметно снизилась из-за открытия алкомаркетов, однако «Реал» всё равно заинтересован в расширении границ по времени ради удобства покупателей.

«Единственное, я бы предложил сдвинуть утреннее время с 11 до 9, как это в Ленобласти. Потому что, если уж вы беретесь за то, чтобы бороться с фальсификатом, то это усилит эту борьбу. Потому что утром я наблюдаю картину, как поток страждущих идет в эти подвальчики, магазины «24 часа» и там покупают то, что им нужно», — сказал Мышинский.

Его поддержал глава некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Он указал, что с 2016 года, когда начали фиксировать каждую бутылку через ЕГАИС, множество регионов РФ, включая Москву, начали переходить на федеральные рамки продажи — с 08:00 до 23:00.

«На сегодня мы считаем, что из-за этих четырех часов, действительно, объем нелегального рынка растет. В особенности в сегменте незаконных онлайн-продаж и, что скрывать, в магазинах «24 часа», которые вне лицензионного контроля. Они в больших объемах реализуют эту псевдоалкогольную продукцию», — заявил Черниговский.

Он обратил внимание, что в Европе и мире во время пандемии потребление алкоголя увеличилось на 6−10%, а в Петербурге почти не изменилось. Он полагает, что рост не зафиксирован потому, что потребитель обратился к нелегалам.

Черниговский предлагает сначала увеличить время продажи алкоголя в Северной столице на час с 22:00 до 23:00, посмотреть на результаты за полгода или год, а на втором этапе расширить и утренние границы до 08:00.

«В местный бюджет, мы посчитали, это 2 млрд рублей, если мы на это пойдем», — указал он на прибыль от акцизов.

По его словам, ежегодно от отравления контрафактом погибают около 12 тыс. человек в РФ. «К сожалению, в Петербурге это тоже всё присутствует, от 300 до 600 человек, по разным оценкам, погибают от потребления этой, простите, дряни», — добавил Черниговский.

На то, что расширение временных рамок поможет в борьбе с нелегальными продавцами и производителями, надеется и старший директор по работе с органами государственной власти региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» Ирина Федорова.

«Мы видим положительный пример Москвы и других регионов — всего их более 30 — где продажа алкоголя разрешена до 23:00. Доля нелегальной торговли алкоголем в этих регионах меньше, чем в субъектах РФ с более жесткими ограничениями. В Петербурге нет оснований для введения более суровых, по сравнению с федеральными нормами, ограничений. Тем более что подобные меры не приносят должного эффекта, если не контролировать их соблюдение. Сейчас это особенно актуально для Петербурга: общепит не работает по ночам, онлайн-торговля алкоголем запрещена, розница прекращает торговать алкоголем в 22:00. Очевидно, что это идеальные условия для расцвета нелегальной торговли алкоголем в так называемых «наливайках» и «псевдообщепите», — считает она.

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