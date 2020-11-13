Бишкек, , 15:09 — REGNUM Объем внешнеторгового оборота Киргизии в январе — сентябре 2020 года составил $4,2 млрд (около 323,9 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 17,6% или почти на $900 млн (69,4 млрд рублей). Об этом говорится в материалах национального статистического комитета республики.

При этом экспорт киргизстанской продукции увеличились на 10,5%, а импорт зарубежных товаров, напротив, уменьшился на 28,1%.

За девять месяцев текущего года Киргизия наторговала с другими участниками Евразийского экономического союза на сумму около $1,8 млрд (138,8 млрд рублей), что на 12% меньше в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года.

При этом экспортные поставки в страны ЕАЭС сократились на 12%, а импортные поступления — на 11,9%.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами Евразийского альянса по-прежнему приходится на Россию — 64,6% и на Казахстан — 33,4%.