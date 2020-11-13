Бишкек, , 15:08 — REGNUM Объем валового внутреннего продукта Киргизии за январь — октябрь 2020 года составил около 457 млрд сомов (около 417 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 7,4%. Такие данные приводит национальный статистический комитет республики.

Без учета предприятий по разработке крупнейшего киргизского месторождения золота «Кумтор» объем ВВП за 10 месяцев текущего года сложился на уровне 402 млрд сомов (366,8 млрд рублей) и снизился на 8,3%.

Объем производства промышленной продукции в этот период составил около 265 млрд сомов (241,7 млрд рублей) и снизился на 3,6%.

Это произошло из-за сокращения производства нефтепродуктов на 55,1%, текстиля, одежды и обуви, кожи и кожаных изделий — на 22,3%, деревянных и бумажных изделий — на 19,3%, резиновых и пластмассовых изделий — на 9,6%, продовольственных товаров, напитков и табачных изделий — на 5,4% и добычи полезных ископаемых — на 16,8%.

Также отрицательные тенденции наблюдались в сфере строительства, где снижение объемов составило 11,5%, в оптовой и розничной торговле — на 16%. В то же время в сельском хозяйстве отмечался рост объемов производства на 0,8%.

С начала года рост потребительских цен в целом по Киргизии составил 5,3%. При этом сильнее всего выросли цены на продовольствие — на 9,6%.