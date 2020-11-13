Челябинск, , 14:45 — REGNUM ⚡️Челябинская область и Агентство стратегических инициатив поможет Южному Уралу развивать туризм оформили соглашение о сотрудничестве в деле развития туризма. Подписи поставили губернатор региона Алексей Текслер и зам. генерального директора агентства Ольга Захарова.

Данное соглашение нацелено на создание региональных туристских маршрутов, производственных экскурсий, а также на экспертизу производственных туров. В качестве первого шага Южный Урал получит методички, разработанные агентством. А затем экспертная группа структуры побывает в регионе на экскурсиях по местным предприятиям и даст имеющимся маршрутам оценки, а также предложит рекомендации.

Как отмечает Текслер, у Челябинской области имеется уникальный туристический потенциал. Здесь представлено сразу несколько видов туризма: культурно-исторический, экологический, промышленный и другие. Имеются и примеры популярных среди туристов и интересных промышленных экскурсий.

«Однако, я уверен, что этот список можно значительно расширить, поэтому методологическая помощь и опыт Агентства стратегических инициатив нам очень помогут», — сказал Текслер.