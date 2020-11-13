Москва, , 14:42 — REGNUM Минимальные розничные цены на водку, коньяк и игристые вина повысятся в России с 1 января 2021 года. Такие приказы Министерства финансов РФ опубликованы на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что минимальная розничная цена для бутылки водки объёмом 0,5 литра составит 243 рубля, для такой же бутылки коньяка — 446 рублей, для бутылки игристого вина (шампанского) объемом 0,75 литра — 169 рублей.

На текущий момент минимальная цена на бутылку водки составляет 230 рублей, коньяка — 433 рубля, шампанского — 164 рубля.

Приказы будут действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года.