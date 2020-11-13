Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM В Ростовской области с начала 2020 года выявлено и уничтожено 34 тонны запрещенной к ввозу продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Так, на одном из овощных рынков Аксайского района была обнаружена партия персиков. Фрукты, по некоторым данным, поступили под видом товаров прикрытия (перец стручковый сладкий). На это указывают следы перемаркировки на пластиковых ящиках, в которых хранилась продукция.

610 кг запрещённой подкарантинной продукции пустили под бульдозер.