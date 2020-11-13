Токио, , 14:10 — REGNUM Генеральный директор японской корпорации по производству электроники Panasonic Кадзухиро Цуга уйдет с занимаемого им поста. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что Кадзухиро Цуга покинет данную должность 24 июня будущего года и на его место придет Юки Касуми.

Также отмечается, что в 19:00 по местному времени (13:00 мск) компания Panasonic даст пресс-конференцию, где объяснит такое решение и сообщит о своих дальнейших планах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что руководство южнокорейской авиакомпании Korean Air рассматривает возможность приобретения второй по величине авиакомпании страны Asiana Airlines.