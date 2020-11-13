Калуга, , 14:03 — REGNUM 12 ноября в Законодательном собрании Калужской области состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Их провела председатель профильного комитета Ирина Яшанина. В слушаниях принял участие председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Калужской области, прогноз социально-экономического развития региона на 2021−2023 годы озвучила и.о. заместителя министра экономического развития Анна Королева. По ее словам, распространение новой коронавирусной инфекции стало вызовом для экономики и социальной сферы. Поэтому основной прогноза стали показатели текущей социально-экономической ситуации в регионе.

Проект бюджета Калужской области прошел слушания в Законодательном собрании Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

Уровень безработицы в следующем году будет колебаться в пределах 0,8−0,7%. Основной бюджетообразующей отраслью экономики остается промышленный комплекс. Динамика роста промышленности после незначительного замедления в текущем году восстановится, и составит в 2021 году от 2,5 до 2,7 процентов.

Наибольший рост прогнозируется в производстве транспортных средств, лекарственных средств, пищевых продуктов, компьютеров, электронных и оптических изделий, бумаги и бумажных изделий, машин и оборудования. Прогнозируется и стабильное развитие сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2021 году запланирован на уровне 65 млрд. рублей — это более 107% к 2020 году.

Активно реализуются инвестиционные проекты на территории особой экономической зоны «Калуга». Инвестиционная активность прогнозируется и на территориях опережающего социально-экономического развития. На сегодняшний день на территории ТОСЭР «Сосенский» зарегистрировано 3 резидента, в стадии переговоров находятся 3 компании. В условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, сектор малого бизнеса оказался в числе наиболее пострадавших. В Калужской области в дополнение к общероссийским мерам были введены налоговые льготы, развернуты программы прямой финансовой поддержки предпринимателей. Объем оборота на малых предприятиях к 2023 году по базовому варианту должен увеличиться на 16% и составить 338 млрд рублей.

Основные параметры областного бюджета на следующий год представила министр финансов Валентина Авдеева. По ее словам, доходы региональной казны в 2021 году составят 60 млрд. 435 млн. рублей. Министр особо подчеркнула, что в 2021—2023 годах Калужская область сохранит статус региона — донора. Сохранится и социальная направленность бюджета. В эту сферу будет направлено 40 млрд. 775 млн. рублей.

Так, расходы на реализацию госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» составят 6 млрд. 888 млн. рублей. 150 млн. рублей будет выделено на обеспечение жильём многодетных семей. На реализацию госпрограммы «Семья и дети Калужской области» предусмотрены средства в объеме 3 млрд. 652 млн. рублей, в том числе на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми — 2 млрд. 884 млн. рублей, обеспечение детей-сирот жильем — 156 млн. рублей. На обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами предусмотрены средства свыше 1 млрд. 705 млн. рублей.

Проект бюджета Калужской области прошел слушания в Законодательном собрании Пресс-служба Законодательного собрания Калужской области

При этом регион не только выполнит все принятые социальные обязательства, но и реализует мероприятия региональных проектов, сформированных в рамках национальных проектов. В целом расходы на реализацию национальных проектов в 2021 году составят 10 млрд. 369 млн. рублей. Продолжится реализация государственной программы «Формирование современной городской среды в Калужской области», на неё в 2021 году предусматриваются средства в сумме 490 млн. рублей. По подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» заложено 786 млн. рублей. Расходы на дорожную отрасль составят 4 млрд. 777 млн. рублей.

Учитывая положительный опыт инициативного бюджетирования, на следующий год в бюджете на эту программу предусмотрены 150 млн. рублей.

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев подвел итоги обсуждения проекта областного бюджета на 2021 год: «Бюджетный процесс в Калужской области проходит в плановом режиме. Сегодня завершились публичные слушания. Депутаты задали много вопросов.

В целом главный финансовый документ мы принимаем достаточно сбалансированным. Это результат той экономической политики, которая проводилась Анатолием Артамоновым, и которую сейчас продолжает губернатор Владислав Шапша. 64 процента расходов — это социальная сфера. Более 10 млрд — медицина. Более 11 млрд — социальные программы. Все обязательства, которые область на себя взяла по социальным выплатам, пособиям, будут в полном объеме выполняться.

Это, несмотря на то, что уже в этом году незапланированные расходы на борьбу с коронавирусом составляют порядка 1 млрд рублей. В первом чтении бюджет будет рассмотрен областным парламентом 19 ноября. До этого момента, мы договорились с министерством финансов о том, что проинвентаризируем еще раз наказы избирателей. И самые актуальные обязательно отразим в бюджете. Это и газификация, и программа «Чистая вода», и дорожное строительство, и развитие инфраструктуры и все остальные пожелания людей.

Одна из основных задач на следующий год — это продолжение борьбы с коронавирусом и поддержка граждан в условиях продолжающейся пандемии».